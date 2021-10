Unieuro 2.015, il Palafiera riapre ai tifosi: un momento tanto atteso, le regole da rispettare

"Back To Live". Il ritorno all’Unieuro Arena. Un momento atteso e aspettato da tanto tempo dai tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015, che domenica, finalmente, sarà realtà. Sono diverse le indicazioni che i sostenitori biancorossi dovranno seguire per l'accesso all'impianto di via Punta di Ferro. Si potrà accedere al palazzetto a partire dalle 17, con l'invito della società ad arrivare con anticipo per il controllo di biglietti-abbonamenti e Green Pass.

Per l’accesso, è confermata l'organizzazione della stagione 2019/2020, regolamentata in questo modo: "settore Gold" e "Parterre Low Cost" accesso dall'ingresso "parterre", mentre "settore verde" e "settore giallo" accesso dall'ingresso dell'anello superiore, lato via Punta di Ferro. All’arrivo all’Unieuro Arena, verrà controllato il “Green Pass” che sarà da esibire in formato cartaceo o digitale ed accompagnato da un documento di identità. Nel caso in cui il “Green Pass” non risulti valido alla lettura, non sarà permesso l'ingresso all'impianto sportivo.Durante la partita sarà necessario indossare la mascherina e mantenere il proprio posto.

Per quanto concerne l'uscita, bisognerà defluire dallo stesso “livello” di accesso (parterre-anello superiore). È prevista una divisione in funzione della “metà campo”, ovvero seguendo una linea immaginaria che “taglia” in due il palazzetto e che genera questa suddivisione in base alla posizione delle panchine: metà campo panchina Forlì uscita dallo stesso lato di accesso all’impianto (lato via Punta di Ferro); metà campo panchina 'ospite' uscita dal lato opposto rispetto all’ingresso (lato “Cervia”)

Non sarà possibile ritirare gli abbonamenti all’Unieuro Arena: chi non ha ritirato in settimana la tessera, potrà accedere all’impianto presentando il codice a barre presente sul foglio cartaceo che è stato consegnato al momento della sottoscrizione. La biglietteria dell’Unieuro Arena rimarrà chiusa nella giornata di domenica. I biglietti potranno essere acquistati alla Pasticceria Amadori (Viale dell’Appennino, 657)m tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98) e tabaccheria Cicognani Claudio (Via Firenze, 176, Forlì)

È confermata la possibilità di acquisto online a questo link https://pallacanestroforli.vivaticket.it/, e nei punti vendita abilitati VivaTicket, in funzione degli orari di apertura: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Questi i prezzi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita: Parterre Gold 60 euro, Parterre Low Cost 30 euro, centrale numerato 25 euro, curva numerata 20 euro e terzo anello 13 euro.