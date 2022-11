Unieuro 2.015 in diretta tv prima di Natale: spicca il big match contro la Fortitudo

Due match della Pallacanestro Forlì 2.015 in diretta tv a ridosso del Natale. Il big match contro la Fortitudo Bologna del 18 dicembre è stato scelto come "Game of The Week" dalla Lnp e sarà trasmessa anche in diretta su Ms Channel, oltre che su Lnp Pass (anche in chiaro). Tre giorni più tardi altra diretta tv, questa volta per il match contro gli Stings Mantova. In virtù dell’accordo tra Lega Nazionale Pallacanestro ed èTV Rete 7, il match sarà trasmesso in diretta dall’emittente, ed inizierà alle 20:45 (e non alle 20:00 come inizialmente previsto).