Unieuro 2.015, la carica dei mille abbonati. Il presidente Nicosanti: "E' solo il primo passo"

Obiettivo raggiunto. Quota mille agganciata. Si è conclusa col sorriso la campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015 "Back To Live", arrivando alla meta dei mille tifosi che ci si era prefissati al momento del lancio, è stato raggiunto. "Voglio ringraziare di cuore tutti i sostenitori che hanno sottoscritto l’abbonamento - esordisce il presidente Giancarlo Nicosanti -. Avere avuto questa ennesima dimostrazione di affetto dai nostri sostenitori ci fa enormemente piacere".

"Per quanto felici del risultato ottenuto, sappiamo che questo è solo il primo passo - argomenta il numero uno di via Corridoni -. Il nostro desiderio è quello di tornare a vivere l’Unieuro Arena con il clima ai cui siamo abituati, dato dal calore delle oltre 4000 persone che erano presenti durante le nostre partite. Ora auspichiamo che, grazie alla libera vendita dei biglietti e all’aumento della capienza consentita, questa speranza possa diventare realtà". Chi non ha ancora ritirato l’abbonamento può farlo questa settimana dal lunedì al venerdì con orari dalle 8.30 alle 12.30.