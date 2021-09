Unieuro 2.015, la prima di campionato è vicina: test con l'Urania Milano e sarà gratis per i tifosi

Reduce dall'eliminazione in Supercoppa, coach Sandro Dell'Agnello è al lavoro per sistemare ciò che non ha funzionato nella nuova Unieuro 2.015 in questo primo scorcio di stagione. Contro Ravenna, Cento e Ferrara sono emerse lacune soprattutto in chiave difensiva, con ampi margini di miglioramento. Il gruppo è in buona parte rinnovato e serve tempo ai nuovi arrivati per assimilare gli automatismi. Per questo motivo, a pochi giorni dall'inizio del campionato, il 3 ottobre in trasferta a Chieti, assume particolare importanza l'amichevole fissata per sabato alle 18.30 all'Unieuro Arena contro l'Urania Milano, compagine che affronterà il prossimo campionato di A2 nel "Girone Verde".

La gara sarà aperta al pubblico e l’ingresso sarà gratuito per tutti. Queste le modalità di accesso. Tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2021/2022, potranno occupare il posto scelto. Prima dell’ingresso, a partire dalle 17, si potrà ritirare la tessera di abbonamento: per il ritiro è necessario esibire il documento cartaceo consegnato al momento della sottoscrizione, ed un documento di identità valido. Gli abbonamenti potranno essere ritirati anche in sede (viale Filippo Corridoni, 10) negli orari di apertura (lun-venerdì dalle 9 alle 15; sabato dalle 9 alle 13). Insieme all’abbonamento, verrà consegnato un buono sconto utilizzabile neii punti vendita Unieuro di Forlì (il buono è valido fino al 31 ottobre ed ha un valore di 50 euro su una spesa minima di 300 euro).

Tutti coloro che invece non hanno ancora sottoscritto l’abbonamento, potranno ritirare un tagliando d'accesso registrandosi all’arrivo all’Unieuro Arena. Verrà assegnato il posto che andrà occupato all’interno dell’impianto. Al fine di ridurre il più possibile le code per l’accesso, la società chiede di arrivare all’Unieuro Arena con opportuno anticipo. L'ingresso è consentito solo con green pass valido, che verrà controllato prima dell’accesso all’Unieuro Arena e che dovrà essere accompagnato da un documento di identità. Nel caso il “Green Pass” non risulti valido alla lettura digitale, non sarà consentito l’accesso.