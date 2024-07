Unieuro 2.015, la triade non si tocca: con Martino ci sono ancora Fabrizi e Ruggeri

Dare continutà agli ottimi risultati conseguiti nelle ultime due stagioni. E così coach Antimo Martino avrà accanto a se anche nella prossima stagione gli assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri. La parte atletica è affidata invece al preparatore Jacopo Mulinacci. "La nostra priorità era confermare lo staff tecnico nella formazione che ci ha dato tante soddisfazioni negli ultimi 2 anni e l’esserci riusciti è motivo di grandissima soddisfazione per la nostra società - le parole del presidente Giancarlo Nicosanti -. Il nostro in bocca al lupo va quindi ad Antimo,Andrea e Paolo per la stagione che parte tra poche settimane e che si preannuncia estremamente competitiva. Diamo anche il benvenuto al nuovo preparatore atletico Jacopo Mulinacci e gli auguriamo buon lavoro".

Professionista d’esperienza, nato nel 1990 a Figline Valdarno (Firenze), Mulinacci ha iniziato la propria carriera come assistente alla Mens Sana Siena, in Serie A. Nella stagione 2014/15, con Siena in serie B, è stato il preparatore atletico della promozione in A2. Quindi, nella stagione successiva, ha accertato la proposta di uno dei settori giovanili più importanti d’Italia come quello della Oxygen Bassano. Dopo tre anni in A1 femminile a San Martino di Lupari (Padova), Mulinacci è approdato alla Benedetto XIV Cento, da dove viene infine chiamato per vestire il biancorosso forlivese.