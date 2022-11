Unieuro 2.015, lavoro in palestra per Valentini e Adrian: si avvicina il rientro in gruppo

La Pallacanestro Forlì 2.015 aggiorna sulle condizioni di Fabio Valentini e Nathan Adrian, il primo finito ko prima del match contro Nardò, mentre il secondo alle prese con un trauma subìto in occasione della trasferta pugliese con un problema muscolare al gemello mediale. Tutti e due, costretti ai box nel match perso contro il Kleb Ferrara, hanno ripreso a lavorare individualmente in palestra, e verranno inseriti gradualmente in gruppo con il resto della squadra. "Entrambi saranno costantemente monitorati dallo staff medico e valutati in vista della gara di domenica contro Cividale", rende noto la società.