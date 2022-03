Unieuro 2.015, miglioramenti per Palumbo: fisioterapia per rimetterlo al top per la fase ad orologio

Migliorano le condizioni del playmaker titolare della Pallacanestro Forlì 2.015, Mattia Palumbo, anche se per lui la regular season è già finita. Il giocatore è stato valutato dallo staff medico, che ha evidenziato "un lieve miglioramento del quadro di pubalgia con associata entesite inserzionale degli adduttori". Palumbo, viene evidenziato, "continuerà fisioterapia, rieducazione specifica e terapia farmacologica per almeno due settimane, venendo monitorato costantemente dal medico della società Mirco Lo Presti". Si conta quindi di recuperare il play in vista della fase ad orologio, che avrò inizio il 17 aprile.

La serie è composta da quattro gare: si incrociano le due squadre dell’altro girone che precedono (gare fuori casa) e che seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica. Esempio: 1 Verde ospita 2 e 3 Rosso; e va in trasferta sui campi di 13 e 14 Rosso. I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima fase, dando la classifica finale dei due gironi Verde e Rosso. In caso di parità in classifica all’interno del girone si terrà contro degli scontri diretti effettuati nella prima fase e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri al termine della fase ad orologi, che si concluderà il primo maggio (è previsto un turno infrasettimanale mercoledì 20 aprile). Le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ogni girone, dopo la fase ad orologio, accedono ai playoff.

Quarti, semifinale e finale di ogni tabellone al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase ad orologio. Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff saranno promosse in Serie A. Le vincenti dei due tabelloni playoff, neopromosse in Serie A, disputeranno una doppia sfida andata-ritorno a somma di punti, con la disputa della gara di ritorno in casa della meglio classificata al termine della fase ad orologio. La vincente sarà nominata Campione d’Italia Serie A2.