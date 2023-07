Unieuro 2.015, prima in biancorosso per il neo acquisto Giacomo Zilli

C'erano anche capitan Daniele Cinciarini e il neo acquisto Giacomo Zilli alla cena della Pallacanestro Forlì 2.015 "Noi ci siamo", che mercoledì sera ha riunito nella location del roof-top del Grand Hotel di Castrocaro - Long Life Formula i soci della Fondazione Pallacanestro 2.015, i partner biancorossi, i rappresentanti della società e le istituzioni del Comune di Forlì. Il presidente Giancarlo Nicosanti ha ringraziato i partner "per essere al fianco della società e credere nel progetto". Affiancato da Cinciarini, ha presentato in maniera ufficiale, Giacomo Zilli, alla sua prima partecipazione ad un evento organizzato dalla famiglia biancorossa. Alla cena era presente anche una delegazione di ragazzi del settore giovanile: Riccardo Pinza, socio della Fondazione Pallacanestro 2.015 e presidente dell’attività giovanile, ha fatto loro i complimenti per gli storici traguardi raggiunti nell’anno appena terminato (terzo posto alle Finali Nazionali Under 17 Eccellenza), e fatto un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà e per il loro futuro.