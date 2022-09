Unieuro 2.015, sbarca anche il secondo americano: ecco Vincent "Vee" Sanford

Vincent "Vee" Sanford sbarca a Forlì. Mercoledì, dopo un viaggio che lo ha visto partire da Nizza, è arrivato in Italia, venendo accolto alla stazione ferroviaria di Bologna dal club manager Andrea Bertini e dal team manager e scout Tobia Collina. "Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura - ha dichiarato "Vee" in occasione dell'annuncio diramato dalla società pochi giorni fa -. Darò in campo tutto me stesso e sono pronto per scendere in campo per vincere più partite e fare più strada possibile".

Guardia di 193 centimetri per 90 chili, Vincent Laron Sanford III è nato a Lexington, Kentucky, il 5 dicembre 1990. Ha giocato il college prima con Georgetown (2009-2011) e poi con Dayton (2012-2014), prima di cominciare la carriera da “pro” in Islanda (Thor Thorl, 22.1 punti e 8 rimbalzi di media). Nel 2016 ha giocato in Germania, all’Oliver Würzburg (11.2 punti e 3.5 assist di media), prima di trasferirsi in Francia, dove rimane fino al 2021. Nel campionato transalpino ha indossato le maglie di Antibes (14 punti e il 39% da tre), Chalon-Sur-Saone (15.4 punti ed il 47% da tre), Limonges (10.2 punti) e Pau Orthez (13.6 punti ed il 42% da tre).

Lo scorso anno, la prima esperienza italiana, con le Vl Pesaro: in Lna ha giocato 28 minuti di media, segnando 11.5 punti a partita. Nel suo percorso, “Vee” ha giocato anche in Eurocup, con Limonges, nella stagione 2019/2020: in 7 partite ha chiuso a 14 punti ed il 49% da tre punti.