Unieuro 2.015, si anticipa l'ultima di "fase a orologio" contro Casale Monferrato

La quarta ed ultima giornata di "fase ad orologio" della Pallacanestro Forlì 2.015 si chiude in anticipo. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello, infatti, disputerà il match contro la Novipiù JB Monferrato - già sicura di un posto nei playoff - sabato alle ore 20.30. La gara si giocherà al PalaEnergica “Paolo Ferraris” di Casale Monferrato. I biancorossi affronteranno una compagine reduce dalla sconfitta esterna a Ferrara contro la Top Secret con il punteggio di 78-72.

Espugnare il "Ferraris" garantirebbe all'Unieuro la certezza matematica del sesto posto in classifica nel girone "Rosso", anche nel caso in cui le dirette rivali Cento e San Severo vincessero contro Torino e Piacenza (la classifica resterebbe infatti immutata). Sesto posto in cassaforte nel caso di vittoria di Forlì e ko di Cento, oppure in caso di sconfitta di contemporanea sconfitta sia di Forlì che di Cento e San Severo. Chiuderà al settimo posto, invece, nel caso di vittoria di Cento a Torino e sconfitta di San Severo, il tutto a prescindere del verdetto del "Ferraris". Sarà invece ottava in caso di sconfitta a Casale e vittoria di San Severo.