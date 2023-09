Unieuro 2.015, si avvicina il via del campionato: svelata la nuova divisa

La cornice del Grand Hotel di Castrocaro Terme ha ospitato mercoledì sera "Noi ci siamo", il tradizionale evento di inizio stagione della Pallacanestro Forlì 2.015. La serata ha avuto inizio nello storico Padiglione delle Feste, dove Lucia Magnani, amministratore delegato di Long Life Formula, ha accolto la Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015, i partner biancorossi, i rappresentati della società e le istituzioni del Comune di Forlì.

A seguire, Andrea Balestri, responsabile marketing, ha illustrato alla platea l’attività svolta nella passata stagione proiettandosi in conclusione su quella alle porte, chiamando tutti a condividere la propria passione per la pallacanestro. Quindi, il presidente del settore giovanile Riccardo Pinza, insieme alla squadra classificatasi terza alle Finali Nazionali Under 17, traguardo storico, ha potuto fare il punto sull’attività giovanile a Forlì e sulla qualità del lavoro svolto in seno al sodalizio biancorosso.

Gli interventi successivi del General Manager, Renato Pasquali, e del coach, Antimo Martino, sono stati il preludio alla presentazione ufficiale della prima squadra. I giocatori, dopo aver sfilato, hanno simpaticamente risposto alle domande poste dai presenti. In chiusura, il presidente Giancarlo Nicosanti ha ringraziato la Fondazione "per il supporto prezioso e determinante". La presentazione ufficiale della nuova divisa da gara, indossata da Federico Zampini e Maurizio Tassone, ha infine preceduto la foto di rito conclusiva. L’evento si è quindi trasferito nel Salone Piacentini per un ulteriore momento di condivisione con la tradizionale cena di gala di inizio stagione.