Unieuro 2.015, tornano in vendita le canotte del trionfo in Coppa Italia A2

Da mercoledì sarà possibile acquistare la canotta con la quale i biancorossi hanno vinto la Coppa Italia A2 Lnp 2024. In edizione limitata, sarà messa in vendita, oltre alla canotta nella colorazione blu, anche quella bianca, al costo unitario di 70 euro più dieci euro per l'eventuale personalizzazione con nome e numero. Le canotte potranno essere prenotate esclusivamente nella sede della società, in viale Filippo Corridoni 10, dal lunedì al venerdì la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio il giovedì ed il venerdì dalle 17 alle 19.30. All'atto della prenotazione sarà richiesto il pagamento, in contanti, unitamente a taglia ed eventuale personalizzazione. Tempi di consegna 30 giorni.