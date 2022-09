Continua la preseason biancorossa: per prepararsi al meglio in vista dell’inizio del campionato, nuovo appuntamento per la Pallacanestro 2.015. È stato infatti fissato uno scrimmage con la Benedetto XIV Cento per sabato: la gara, a porte aperte, si giocherà alla Milwawkee Arena di Cento, con palla a due alle 18.