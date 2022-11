Unieuro 2.015, verso il derby con Ferrara: Martino ritrova Cinciarini, a rischio Valentini e Adrian

Fabio Valentini e Nathan Adrian in dubbio per la trasferta di domenica al Bondi Arena di Cento, dove la Pallacanestro Forlì 2.015 affronterà il Basket Kleb Ferrara. Il play, miglior marcatore dei biancorossi con una media di 15,8 punti a partita, finito ko prima del match contro Nardò per un problema muscolare, continua la terapia specifica ed il percorso rieducativo, per poi essere rivalutato nel fine settimana. Ovviamente non sta partecipando alle sedute di allenamento di coach Antimo Martino col resto dei compagni di squadra, seguendo il proprio piano di recupero.

L'ala americana è invece alle prese con un trauma subìto nella gara di domenica: gli esami strumentali al quale è stato sottoposto hanno evidenziato un problema muscolare al gemello mediale. Il giocatore sarà sottoposto a terapie e verrà rivalutato nel fine settimana. Martino ritrova invece Daniele Cinciarini: il capitano ha smaltito l'influenza che lo ha tenuto lontano dal campo domenica scorsa e,dopo avere svolto un lavoro individuale con il preparatore atletico, sarà reintegrato al gruppo.