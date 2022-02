Unieuro, attesa per il derby contro l'OraSì a Faenza: aumentano i biglietti a disposizione

Giovedì 3 marzo, alle 20,30, il PalaCattani di Faenza ospiterà il derby tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì 2.015. Per il recupero del big match i titoli di accesso acquistati in prevendita per la gara prevista per domenica 16 gennaio al Pala De Andrè restano validi. A seguito dell’aumento della percentuale di riempimento degli impianti per le manifestazioni sportive, sono a disposizioni ulteriori titoli di accesso per la tifoseria ospite: i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente nella sede della società (viale Filippo Corridoni, 10, Forlì), nelle giornate di lunedì , martedì 1 marzo e mercoledì 2 marzo, dalle 9 alle 12.

Questi i prezzi: Parterre Silver 22 euro, gradinata 17 euro (ridotto under 18, over 65 e universitari 12 euro). "Al momento dell’acquisto bisognerà indicare nome, cognome e numero di telefono, e si verrà inseriti in una lista che permetterà l’accesso al palazzetto con il ritiro dei biglietti il giorno della partita al PalaCattani - informa la società -. Ricordiamo che, sulla base della normativa vigente, l’accesso è consentito esclusivamente con green pass rafforzato, e che all’interno dell’impianto è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. La biglietteria dell’impianto non sarà aperta il giorno della partita e non sarà possibile acquistare i biglietti sul posto". Per qualsiasi informazione si puà chiamare il numero 0543/1753333 (negli orari di apertura) o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it.