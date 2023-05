L'Unieuro più forte di ogni avversità, coach Martino esalta il gruppo: "Vittoria di grande valore"

Aveva annunciato che quella contro l'Umana Chiusi sarebbe stata una sfida tutt'altro che semplice e così è stato. L'Unieuro 2.015 fa sua gara 1 della serie playoff al termine di un match incerto fino all'ultimo quarto. E probabilmente la tensione e i favori dei pronostici sulla carta hanno giocato un brutto scherzo. Oltre all'infortunio di Vincent Sanford e ad un Lorenzo Penna che ha giocato non al meglio, perchè nella nottata tra sabato e domenica non è stato bene. "Abbiamo iniziato molto nervosi - ammette coach Antimo Martino -. Abbiamo fatto qualche errore da sotto e sbagliato dalla lunetta. Siamo stati poco lucidi, anche se ci siamo trovati di fronte ad una situazione tecnico-tattica che ci aspettavamo e sulla quale ci abbiamo lavorato nel corso della settimana".

Poi è arrivata l'uscita di Sanford, che ha accusato un problema muscolare alla gamba, a complicare le cose: "Sono onesto, psicologicamente per qualche minuto ha creato un po' di disagio perchè è inevitabile, mentre nel secondo tempo siamo andati molto meglio. Nell'intervallo ho parlato con la squadra, dicendo di dover affrontare la sfida con più serenità e che l'unica cosa che potevamo fare era concentrarci sulla partita senza pensare a fischi arbitrali e quello che ci circondava. Fin li non stavamo giocando bene e l'ho detto ai miei giocatori. E la reazione della squadra è stata ottima. Dispiace di non esser riusciti a chiudere la partita sul +10, ma nel complesso, proprio per come è arrivata, è l'ennesima grande vittoria e di grande valore di un gruppo che, nonostante tante difficoltà e tirando col 17% da tre, è riuscito a portare a casa una partita molto importante".

Fondamentale è stata ancora una volta la prestazione della difesa: "E' un qualcosa su cui possiamo fare affidamento, nel secondo tempo abbiamo subito solo 26 punti, di cui 9 nel terzo quarto, ma c'è da dire anche che nel primo tempo Chiusi ha sempre fatto canestro, tirando col 44%, trovando anche punti non facile. Nel secondo tempo siamo stati più bravi e attenti, mettendoci il corpo. A fare la differenza è stato anche il fatto di esserci scrollati la tensione di dosso, oltre all'infortunio di Sanford e alle alte percentuali al tiro dei nostri avversari. E' una vittoria tutt'altro che banale. Una squadra senza grossa compattezza avrebbe perso".

Quanto a Chiusi, ha sottolineato Martino, "merita rispetto e lo meriterà anche nel corso della serie, perchè è una squadra che ha valori, talenti e gioca una pallacanestro dopo l'acquisto di Raucci e Ikangi ancora più fisica e quindi tende a mettere in difficoltà l'avversario, costringendolo ad un gioco diverso". A trascinare alla vittoria l'Unieuro un grande Daniele Cinciarini: "Vive per queste partite e quando ha capito che la squadra aveva bisogno di lui ha tirato fuori le giocate da campione che è. E' un agonista che quando vuole vincere alza anche il livello difensivo. E' molto competitivo".

Ora si pensa già a Gara 2: "Abbiamo il vantaggio dell'esperienza del campo per alcuni aspetti tattici, ma anche la possibilità di preparare la sfida immaginando di non aver Sanford. Speriamo che non sia nulla di grave e che possa rientrare nella serie. Dovremo fare più attenzione ad alcune situazioni, come abbiamo fatto nel secondo tempo, facendo tirare dall'arco con percentuali differenti. Le caratteristiche di Chiusi sono ben definite e ci sono 5-6 giocatori che tirano più da tre e che hanno ottime percentuali. Sicuramente faremo fatica a limitare quello che è uno dei loro punti di forza. Dobbiamo provare a portare la serie sul 2-0".