Unieuro da applausi a Cremona: ultimo quarto magistrale, è una vittoria bellissima

Squadra in casa

Squadra in casa Vanoli Cremona

L’Unieuro Forlì 2.015 cala il tris di vittorie consecutive nel girone giallo e dopo aver neutralizzato Treviglio e Cantù compie l’impresa senza Lorenzo Benvenuti ed espugna Cantù col punteggio di 82-88 grazie ad un’accelerata nell’ultimo quarto quando la squadra di Demis Cavina era avanti di 3 punti. Sul 76-73 Forlì piazza un parziale di 12-0 che di fatto sancisce il successo biancorosso. Ma la squadra di coach Antimo Martino la vince anche a rimbalzo (32-28) e soprattutto di testa, capace di ricucire quando era arrivata sotto di 8 punti. Grande la prestazione degli americani, con Nathan Adrian a quota 22 punti e Vincent Sanford a 19. Finalmente si è rivisto un consistente Fabio Valentini (16 punti), decisivo nell’ultimo quarto. Con questa vittoria Forlì resta in vetta al girone con 12 punti a pari merito con Treviglio e con un +4 su Cremona, sul quale vanta il vantaggio in caso di parità in classifica avendo ribaltato il 64-60 subìto al Palafiera.

Il primo quarto è all’insegna dell’equilibrio, con Forlì che tira con il 50% dall’arco. I biancorossi si portano sul +5 grazie a tre triple, quella del 5-0 di Valentini, del 3-8 di Pollone e del 8-13 di Adrian. Ma anche gli uomini di Cavina hanno le loro cartucce dai 6,75 (6 su 9), chiudendo il quarto avanti 22-21. È Cinciarini a battezzare il secondo periodo con cinque punti di fila (23-26). La partita è intensa e si segna da ambo le parti. Cremona regge ai piccoli strappi di Forlì, poi sul 33-34 i padroni di casa trovano il sorpasso grazie ad uno scatenato Pacher e e alla bomba di Lacey, replicata da Adrian, chiudendo il quarto sul 45-41. Intenso è l’inizio anche del terzo periodo, con la compagine di Martino che arriva al -1 (52-51) grazie ai punti di Sanford e Adrian. Cremona risponde con un parziale di 6-0, ma dal -7 Forlì si riporta sul -4 con la bomba di Sanford (58-54). I padroni riprovano lo strappo, ma quattro punti di Sanford rimettono i mercuriali in scia sul -3 (61-58). I padroni di casa provano ad allungare sul +8 (66-58) con una bomba di Pecchia, ma un parziale biancorosso di 10-1 firmato Radonijc, Penna, Cinciarini e Pollone portano gli uomini di Martino ad archiviare il periodo sul +1.

L’Unieuro si porta su +4 (69-73) con Pollone, prima dell’ennesimo capovolgimento di fronte con un parziale di 7-0 (76-73). Dall’ultimo canestro di Pacher Cremona non segna più. I romagnoli mettono il turno e ritornano avanti di 9 (76-85), con un filotto di 7 punti di Valentini e la bomba di Sanford. Il colpo sul march è servito, anche se Cremona negli ultimi secondi si rifà sotto: archivia Valentini con due liberi, termina 82-88.