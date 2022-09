Unieuro, due giorni intensi per l'Unieuro: il "Memorial Bortoluzzi" sarà un ottimo test

Prosegue la preparazione della Pallacanestro Forlì 2.015 in vista dei primi impegni ufficiali. Per la squadra di coach Antimo Martino è in arrivo una due giorni intensa con il “Memorial Bortoluzzi” di Lignano Sabbiadoro. Oltre all'Unieuro, al torneo parteciperanno le neo promosse Ueb Gesteco Cividale e Rbr Rimini e Skrljevo. Si comincia venerdìquando, alle ore 21.15 i biancorossi affronteranno Cividale (alle 19 Rimini sfiderà Skrljev. Sulla base del risultato ottenuto, sabato si giocheranno le gare valide per il terzo-quarto posto (ore 17.00) o la finalissima (19.15).