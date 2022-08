Unieuro, è sbarcato Nathan Adrian: "Pronto a vivere una stagione ricca di soddisfazioni"

E' sbarcato giovedì pomeriggio all’aeroporto di Bologna il nuovo acquisto della Pallacanestro Forlì 2.015, Nathan Adrian. Partito da Pittsburgh e dopo uno scalo a Londra, “Nate” è stato accolto dal Club Manager Andrea Bertini e dal Team Manager e Scout, Tobia Collina. Ala-centro di 206 centimetri per 107 chili, Nathan Adrian è nato a Morgantown (West Virginia) il 21 marzo 1995, sbarcando a Forli dopo una stagione giocata con la maglia della New Basket Brindisi. Con i pugliesi ha viaggiato a 8.8 punti e 5 rimbalzi di media in 26 minuti in Lba e a 8.5 punti e 4 rimbalzi in “Basketball Champion League”. "Sono molto contento dell’opportunità di rappresentare e vestire i colori di Forlì nella prossima stagione e far vedere a tutti ciò che posso fare in campo per vivere un’annata vincente e ricca di soddisfazioni per raggiungere i nostri obiettivi - sono state le parole del neo acquisto in occasione dell'annuncio della sua firma -. A tutti i tifosi dico che non vedo l’ora di cominciare questo nuovo percorso insieme".