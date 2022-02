Unieuro, è una prova superlativa: Rush ne fa 22, San Severo annichilita

Alzi la mano chi avrebbe immaginato una partita di questo spessore. Con una prova d’orgoglio l’Unieuro 2.015 cancella la debacle di Cento e batte la favorita San Severo col punteggio di 85-70. Una vittoria mai in discussione, costruita con una super difesa che ha limitato la potenza di Sabin, comunque autore di 23 punti. Dall'altra parte la squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha ritrovato la verve dei tempi migliori, tirando con il 49,2%, con Erik Rush decisivo anche in attacco con 22 punti. In doppia cifra anche Palumbo e Pullazi con 13 punti. Un successo particolarmente significativo, maturato in una situazione di piena emergenza: senza Lorenzo Benvenuti, infortunato, senza il tanto atteso americano, l'Unieuro ha giocato col cuore, mettendo in campo una grinta che non si vedeva da tempo.

Dell’Agnello parte con Rush, Giachetti, Natali, Palumbo e Bruttini. Si segna tanto nel primo quarto, con l’Unieuro che fa capire che è tutt’altra domenica rispetto a quella di sette giorni fa. I biancorossi neutralizzano nei primi minuti Sabin, mentre Rush veste i panni del bomber e infila tre triple di fila. Di Serpilli gli 8 punti di San Severo, di cui due dall’arco, e dopo 4’25 il punteggio è 15-9.

L’Unieuro tira con il 60%, chiudendo il parziale 31-19. Regna l’equilibrio nel secondo quarto, ma peggiorano le percentuali al tiro dei padroni di casa, che tirano con il 51,6%, conservando comunque dieci punti di vantaggio frutto di un parziale di 19-21 giocato praticamente punto a punto. Grande la prestazione difensiva degli uomini di Dell’Agnello, con Sabin - solo due punti - marcato stretto da un super Natali.

Nel secondo tempo Forlì parte con Bolpin, Pullazi, Bruttini, Palumbo e Natali. Sono di Bolpin i primi quattro punti dei padroni di casa, poi Natali risponde a Sabin. A metà di terzo quarto +13. Vantaggio che diventa di 16 punti grazie ad una tripla di Rush. Il terzo quarto si chiude 68-50. Gli ultimi dieci minuti sono solo una formalità verso una più che meritata vittoria.

