Playoff, il cuore oltre l'ostacolo: è una monumentale Unieuro, contro Cantù si va a Gara 4

Il cuore oltre l'ostacolo. La Pallacanestro Forlì 2.015 vince in casa Gara 3 contro l'Acqua San Bernardo Cantù col punteggio di 76-72, con la possibilità di sfruttare sabato prossimo il fattore campo in Gara 4. E' stata una partita dai due volti quella Pieffe 2.015: un approccio sbagliato, soprattutto in difesa, concendendo nel primo tempo ben 48 punti e chiudendo sotto di dieci; poi coach Sandro Dell'Agnello ha stretto le maglie, lasciando alla squadra di coach Marco Sodini appena 24 punti, trovando contemporaneamente anche i canestri pesanti di Kalin Lucas, finalmente in doppia cifra con 14 punti, e dei due "americani aggiunti": un monumentale Rei Pullazzi, autore della migliore prestazione stagionale con 20 punti, ed un superlativo Riccardo Bolpin, con 14 sul tabellino.

Ma l'immagine della serata dell'Unieuro è nella caparbietà di Erik Rush: autore di 6 punti, ha lottato come un leone su ogni pallone, prendendo ben 8 rimbalzi e servendo anche quattro assist. È stata una Unieuro che ha prevalso su Cantù a rimbalzo (39 a 31) e nel tiro dalla distanza, con percentuali che hanno sfiorato il 50% (15 su 31 contro le 9 triple su 25 degli avversari). Da sotto Cantù ha fatto meglio (18 su 34 contro i 12 su 33) e l'unico neo del match sono gli 8 punti dei lunghi (a segno solo Lorenzo Benvenuti, mentre Davide Bruttini a secco), chiamati agli straordinari in difesa. Con la grinta messa in campo giovedì sera Forlì può sognare di allungare la serie a Gara 5. Prima però c'è Gara 4 e bisogna vincere quella prima di fare previsioni a lungo termine. Sicuramente quello di sabato sarà un match decisamente interessante.

La partita

Ancora senza Mattia Palumbo, coach Dell'Agnello parte con Benvenuti, Bolpin, Lucas, Rush e Natali. Cantù è subito aggressiva in difesa e in un battito di ciglia è già 5-0, con la prima tripla del match di Allen. Ma Forlì reagisce positivamente, sferrando granate a go go con Natali, Benvenuti e Bolpin e il tabellino evolve subito sul 14-8. Gli ospiti si avvicinano, ma Forlì continua nella sua striscia balistica: la quinta è di Rush (17-12). Bolpin fa l'americano, regalando un canestro pregiato fuori equilibrio, ma gli ospiti - schierati con la zona 2-3 - restano in scia, e sulla sirena trovano con Da Ros la tripla del 19 pari.

Si continua a segnare da lontano anche ad inizio di secondo quarto. A bruciare la retina è Nikolic, ma il rabbioso appoggio sotto canestro di Pullazi è oro colato (21-22). Lucas, marcato stretto, continua a litigare col canestro, mentre Cantù allunga e sul 22-29 coach Dell'Agnello è costretto a chiamare timeout. Con i lunghi, nella morsa dei brianzoli, ancora in difficoltà e gli americani a secco, è Pullazi a tenere in partita l'Unieuro, caricandosi sulle spalle l'attacco biancorosso. Ma con due triple di fila l'Acqua San Bernardo va in doppia cifra di vantaggio, con il punteggio all'intervallo lungo di 38-48.

Si torna in campo e Forlì accorcia sul -5 con il primo canestro dal campo di Lucas e la tripla di Pullazi, ma dal possibile -3 fallito da Bolpin Cantù riprende la confidenza con la retina, schiacciando con Allen la palla del +9 (43-52). L'Unieuro non si fa prendere dallo sconforto e con le triple di Bolpin e Pullazi si riporta ad un solo possesso di ritardo (52-54). Il lungo inseguimento dei biancorossi viene incoronato dal secondo canestro dal pitturato di Lucas, che firma anche la tripla del sorpasso (57-56). Nel finale sale in cattedra Giachetti, che con una magia balistica realizza dall'arco il +4 (62-58).

L'ultimo quarto comincia con la quarta tripla di Stefanelli e il pari dalla lunetta di Da Ros. Ma Lucas giganteggia dall'arco, con Forlì che allunga nuovamente sul +4 (68-64). Forlì è aggressiva a rimbalzo e la seconda tripla del match di Rush vale il 72 a 66. Non è finita, perchè Cantù trova l'aggancio, prima della ciliegina a 20 secondi del guerriero Pullazi. Poi l'immenso Giachetti manda in errore a Bucarelli. Finisce 76-72 con due liberi dalla lunetta del suo capitano. Forlì allunga la serie, sognare è lecito.