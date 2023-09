L'Unieuro Forlì prosegue con la campagna abbonamenti, si apre la seconda fase di "#Brividi"

Pallacanestro Forlì 2.015 informa che da lunedì, 18 settembre, apre la seconda fase di #Brividi, la campagna abbonamenti 2023/24. Dalle ore 9, fino al 24 settembre, i nuovi abbonati potranno sottoscrivere le loro tessere, valide per 16 partite (regular season + fase a orologio), a una tariffa agevolata, in tutti i settori. I nuovi tagliandi stagionali potranno andare a occupare gli eventuali posti rimasti liberi nella prima fase di prelazione che scade oggi domenica 17 settembre.

Sarà possibile abbonarsi presso la sede di viale F. Corridoni 10 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13. Attivi anche i punti vendita autorizzati dalla società e quelli abilitati VivaTicket. Per gli abbonamenti interi, non soggetti quindi a riduzione, è attiva la biglietteria online all'indirizzo https://bit.ly/TickOL-2324 con ritiro della tessera in sede.

Per costi ed info sulle tante agevolazioni per giovani, famiglie, studenti universitari e disabili è possibile accedere dal seguente link https://bit.ly/Abb23-24 alla pagina del sito web dedicata alla campagna abbonamenti.

Dal 25 settembre scatterà invece la tariffa piena, mentre da ottobre verranno conteggiati i ratei sulla base delle partite rimanenti. La campagna #Brividi rimarrà infatti attiva fino alla fine del girone di andata.