San Severo prova a spaventare il Palafiera, poi l'Unieuro mostra i muscoli: la vittoria vale il pass per il girone delle big

"E la capolista se ne va", canta in coro il Palafiera alla fine dei 40 minuti. Il girone Rosso di A2 ha il suo Napoli ammazza campionato di calcio in serie A ed è la Pallacanestro Forlì 2.015. L'Unieuro batte l'Allianz Pazienza San Severo col punteggio di 73-60, conquistando la settima vittoria di fila che vale la certezza matematica della qualificazione al girone Giallo, che si traduce in un vantaggio significativo in chiave seconda fase.

Una partita tutt'altro che semplice, giocata senza l'infortunato Giulio Gazzotti e con Vincent Sanford che si è caricato di tre falli già nel primo tempo, costringendo coach Antimo Martino a rivedere le rotazioni. Prima parte di gara con un punteggio piuttosto basso, 30-35 il parziale, con San Severo ad avere la meglio su Forlì in tutte le voci, dai rimbalzi (23 a 18) alle percentuali al tiro (38,5% contro il 36,4%), con i mercuriali a pagare un pesante 1 su 10 dall'arco e tanti errori dalla lunetta (5 su 12 contro l'11 su 11 degli ospiti). Nel secondo tempo l'Unieuro cambia volto, riprendendo l'Allianz per poi superarla senza più voltarsi indietro.

Ancora una volta decisiva è stata la difesa, che ha concesso appena 7 punti nel terzo quarto e costretto gli avversari a ben 18 palle perse, ma anche l'aggressività sotto le plance, ribaltando le statistiche del primo tempo, con 42 palle catturate a 41 nel computo totale. In doppia cifra gli uomini simboli della Pieffe, con Nathan Adrian autore di ben 17 punti e tre assist, Vincent Sanford con 14 punti e capitan Daniele Cinciarini con 13 punti. Momento chiave del match sono state le due triple consecutive di Fabio Valentini nell'ultimo quarto, che hanno respinto le velleità di rimonta di San Severo, trascinata dall'applaudito ex Nik Raivio, che ha chiuso il match con 14 punti (top score Agustin Fabi con 15 punti).

La partita

L'inizio di match è da dimenticare per i biancorossi, sotto 10-2 dopo 3 minuti di gioco. San Severo approccia meglio la gara, punendo i padroni di casa con le triple di Tortu e Fabi, mentre sul taccuino di Forlì ci sono da segnalare subito due palle perse. Dopo il timeout di coach Martino il film della partita non cambia, con gli ospiti che vanno sul +10 (5-15). E' capitan Cinciarini a ricucire parte del gap, con il periodo che si chiude sul 13-19. Ad inizio del secondo quarto Daniel segna la quarta tripla degli ospiti, mentre Forlì continua a litigare col ferro dall'arco. Così si predilige il pitturato, scelta che porta i biancorossi sul -3. San Severo risponde con un parziale di 7-0, con i padroni di casa che tornano a -10. A questo punto si scatena Adrian, che segna 6 punti e serve l'assist della prima tripla del match di Forlì, firmata da Radonjic, che vale il -5 (30-35).

In 2'30 Forlì ribalta il risultato e con un parziale di 10-2 mette per la prima volta il naso davanti nel match (40-37), trovando con Valentini due triple di fila. Vantaggio che si amplia sul finale di quarto, con Radonjic a siglare il 48-42. L'ultimo periodo comincia con la tripla di Cinciarini del +9. E' l'ex Raivio a tenere in vita l'Allianz, segnando ben dieci punti dopo 5 minuti di gioco (57-54). La chiosa sul match la mettono Adrian, Sanford e la tripla di Valentini, con gli avversari a -11 a 2'36 dalla fine. Il sigillo sul match lo piazza Pollone con la bomba del 68-54. A pochi secondi dalla fine c'è gloria anche per Munari, che sigla il definitivo 74-60. A prendersi la scena poi è il Palafiera: applausi meritati per la capolista, che vola a quota 38 punti, con quattro punti di lunghezze di vantaggio su Pistoia, che non ha disputato il big match contro Cento per l'impegno di Carl Wheatle in nazionale (si giocherà il 22 marzo).