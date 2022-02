Unieuro, è una prova superlativa: Rush ne fa 22, San Severo annichilita

Alzi la mano chi avrebbe immaginato una partita di questo spessore. Con una prova d’orgoglio l’Unieuro 2.015 cancella la debacle di Cento e batte la favorita San Severo - quarta forza del campionato - col punteggio di 85-70. Una vittoria mai in discussione, costruita fin dal primo quarto con una super difesa che ha limitato la potenza di Ty Sabin, comunque autore di 23 punti. Dall'altra parte la squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha ritrovato la verve dei tempi migliori, tirando con il 49,2%, con Erik Rush decisivo anche in attacco con 22 punti, in doppia cifra insieme a Mattia Palumbo e Rei Pullazi con 13 punti e Nicola Natali con 10.

L'Unieuro aveva la necessità di centrare i due punti per dare una sterzata ad ambiente e classifica e lo ha fatto mettendo in difficoltà, sin dai primi minuti, l’Allianz Pazienza con una difesa aggressiva su Sabin per tutto il match. L’americano non ha brillato per la bravura degli avversari, bravissimi ad applicare quanto provato durante la settimana in allenamento, togliendogli spazio, specie dalla distanza. Forlì, a differenza della squadra di coach Luca Bechi, ha giocato con più motivazione, mettendo tanta energia sotto le plance. Un successo particolarmente significativo, maturato in una situazione di piena emergenza: senza Lorenzo Benvenuti, infortunato, senza il tanto atteso americano, senza Pazin, l'Unieuro ha giocato col cuore, mettendo in campo una grinta che non si vedeva da tempo. Con coach Dell’Agnello che ha sfruttato la panchina inserendo anche Zambianchi (al ritorno in campo dopo il grave infortunio della scorsa stagione) e Babacar.

La partita

Dell’Agnello parte con Rush, Giachetti, Natali, Palumbo e Bruttini. Si segna tanto nel primo quarto, con l’Unieuro che fa capire che è tutt’altra domenica rispetto a quella di sette giorni fa. I biancorossi neutralizzano nei primi minuti Sabin, mentre Rush veste i panni del bomber e infila tre triple di fila. Di Michele Serpilli gli 8 punti di San Severo, di cui due dall’arco, e dopo 4’25 il punteggio è 15-9. Il trend è molto chiaro: l’Unieuro concretissima in attacco ed in difesa con continui raddoppi sistematici su Sabin e San Severo poco lucida a rimbalzo e nella costruzione di gioco. L’Unieuro tira con il 60%, chiudendo il parziale 31-19.

Il secondo quarto si apre all’insegna di capitan Giachetti; grazie ai suoi punti di puro talento e agli assist al bacio per Bruttini e Rush, i padroni di casa continuano ad incrementare il vantaggio su un’Allianz poco paziente come certifica l’antisportivo fischio a Ty Sabin. L’americano giallonero è francobollato dagli uomini di Dell’Agnello e, tranne qualche folata, non è riuscito ad incidere come vorrebbe, realizzando solo due punti, marcato stretto da un super Natali.

Nel secondo tempo Forlì parte con Bolpin, Pullazi, Bruttini, Palumbo e Natali. Sono di Bolpin i primi quattro punti dei padroni di casa, con Natali dall'arco a replicare alla bomba di Sabin. A metà di terzo quarto l'Unieuro vola a +13, vantaggio che dilaga grazie ad una tripla di Rush. L’Unieuro prosegue nel suo piano partita, mordendo le caviglie giallonere con alcune grandi difese (tra le altre, due sfondamenti consecutivi presi da Rush su Sabin); dall’altra parte, invece, San Severo proprio non riesce a sbloccarsi in nessun modo ed il punteggio è sempre molto basso (segna appena tre punti in sette minuti). Tanta sostanza di Forlì (parziale di 13-3), pochissimo concretismo dell’Allianz: si va all'ultimo quarto col punteggio di 68 a 50.

Gli ultimi dieci minuti sono solo una formalità verso una più che meritata vittoria. San Severo prova a risucchiare qualche punto, trovando più continuità ma non basta. La reazione biancorossa si vede negli occhi di chi è in campo, e nelle giocate che valgono la partita, come la stoppata e la rubata di Palumbo che si prende gli applausi dell’Unieuro Arena: viene mantenuto il margine di vantaggio, e la tripla di Natali del 76-60 è un mattoncino importante nella gara, quando si entra negli ultimi 4 minuti. La tripla di Ruh è quella del game, set e match: finisce 85-70 e l’Unieuro Arena applaude meritatamente i biancorossi. Determinazione, aggressività e volontà: è questa la squadra scesa in campo e che ha battuto San Severo. Una prova di grande sostanza.

Il tabellino

Unieuro Forli - Allianz Pazienza San Severo 85-70 (31-19, 19-21, 18-10, 17-20)

Unieuro Forli: Erik Rush 22 (3/5, 5/7), Mattia Palumbo 13 (6/10, 0/1), Rei Pullazi 13 (5/7, 0/5), Nicola Natali 10 (1/2, 2/3), Davide Bruttini 9 (2/4, 0/0), Jacopo Giachetti 8 (1/4, 0/2), Riccardo Bolpin 8 (3/5, 0/3), Benjamin Ndour 2 (1/1, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0), Luca Sampieri 0 (0/0, 0/0), Pietro Serra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 31 - Rimbalzi: 40 12 + 28 (Mattia Palumbo 14) - Assist: 16 (Jacopo Giachetti 6)

Allianz Pazienza San Severo: Ty Sabin 23 (3/5, 5/9), Lorenzo Tortu 12 (5/11, 0/1), Antonino Sabatino 10 (1/3, 2/4), Tommaso De gregori 10 (4/5, 0/0), Michele Serpilli 5 (1/5, 1/2), Dalton Pepper 4 (1/2, 0/2), Matteo Piccoli 3 (0/3, 1/4), Samuele Moretti 3 (1/1, 0/0), Gabriele Berra 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/1, 0/0), Matteo Chiapparini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 26 7 + 19 (Lorenzo Tortu, Matteo Piccoli, Samuele Moretti 4) - Assist: 6 (Matteo Piccoli 3)