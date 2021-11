La capolista si deve inchinare all'Unieuro: difesa e Hayes maiuscoli, Forlì supera Scafati

Con una grande prestazione, davanti ad una bella cornice di pubblico, la Pallacanestro Forlì 2.015 costringe la Givova Scafati alla prima sconfitta in campionato e si rilancia in grande stile, portandosi a due punti dalla vetta, divisa dai campani con l'OraSì Ravenna, vittoriosa contro Chieti. La squadra di coach Sandro Dell'Agnelo supera a pieni voti l'esame più difficile di questo inizio stagione, battendo la compagine di coach Alessandro Rossi col punteggio di 74-64 (23-19, 12-8, 20-18, 19-19), in una serata che ha visto i biancorossi tirare col 43.9% contro il 32.5% degli avversari. Ancora protagonista Kenny Hayes con 23 punti, ma in doppia cifra, tutti con 10 punti, sono andati anche capitan Jacopo Giachetti, Davide Bruttini e Jaffrey Carrol, con quest'ultimo che ha mostrato qualche segnale di crescita dopo un inizio di partita in sordina.

Dall'altra parte Clarke è stato poco preciso dal pitturato, solo 3 su 10, mentre si è confermato uomo dalla distanza, con un 3 su 5 da tre. La Pieffe l'ha vinta grazie ad una prova convincente soprattutto in difesa, con ben 32 rimbalzi (a cui si aggiungono i 5 offensivi), confermando gli evidenti passi in avanti visti già nelle precedenti uscite, mentre se si vuole vedere si vuole trovare un'imperfezione è nella voce palle perse, 16. Il primo quarto ha visto sugli scudi un Davide Bruttini in versione "americano" di centro area, mentre capitan Giachetti è stato ancora una volta il faro del faro della squadra, nonostante qualche palla persa. Concreta la prova di Riccardo Bolpin, qualche flash di Lorenzo Benvenuti in via di ripresa (8 punti in 16 minuti di gioco).