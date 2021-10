La 100esima di Giachetti in biancorosso è amara: l'Unieuro cade malamente contro la Stella Azzurra

Una serataccia. Un inaspettato passo indietro dal punto di vista della qualità del gioco della squadra di coach Sandro Dell'Agnello. La Pallacanestro Forlì 2.015 incappa in una domenica "no" e cade malamente sul parquet del Palafiera contro la Stella Azzurra Roma col punteggio di 72 a 75. Una squadra confusa quella che si è vista in campo, mentre dall'altra parte è prevalsa una maggiore fisicità. Non sono bastate le buone prove di Rei Pullazzi e di capitan Jacopo Giachetti, alla centesima in biancorosso e premiato con una targa speciale dal presidente Giancarlo Nicosanti, per centrare la terza vittoria consecutiva. L'Unieuro ha litigato col ferro soprattutto dalla distanza, solo 6 su 18 da tre, in una serata che era partita discretamente (17-13 il primo parziale), per poi chiudere il secondo sotto di un punto (34-35) dopo aver subìto un imbarazzante parziale di 16-0.

Nel secondo tempo si è giocato punto a punto (19-17 il terzo quarto), mentre negli ultimi dieci minuti la Stella Azzura ha subito messo il naso avanti, allungando di sei punti per poi difendere nel finale il prezioso vantaggio acquisito. Sono i numeri a spiegare il ko interno: Forlì ha tirato con il 34,5% e perso ben 19 palle, mentre Roma con il 43.8%. Gli ospiti hanno potuto contare sui canestri pesanti dell'ex Darryl Jackson, 23 punti sul tabellino, mentre la squadra di coach Dell'Agnello ha dovuto fare i conti con le prestazioni insufficienti di Benvenuti, Palumbo e Hayes, con quest'ultimo che non ha approfittato di un regalo della difesa capitolina per riaprire la partita. Jeffrey Carrol, dopo un buon primo quarto, è andando in calando, chiudendo con 16 punti e 20 di valutazione.

La partita

Parte subito forte la Stella Azzurra, guadagnando un parziale di 0-5 (tripla di Jackson e tap-in vincente di Biar). Rispondono Rei Pullazzi e Carroll per i padroni di casa (4-5). I capitolini si portano sul 7-11 con la schiacciata di Nikolic, time out Forlì. Bolpin chiude un parziale di 10-0 (17-11), sbloccato dai nerostellati per il canestro dalla media di Visintin (17-13), risultato con cui si chiude il primo quarto. La Stella ritorna avanti dopo un canestro dal post-basso di Marcius e la tripla di Jackson (19-23). L'apporto di Innocenti dalla panchina regala il +10 alla Stella (19-29), interrompe la striscia di canestri capitolini la tripla di Rei Pullazzi (22-29). Le triple di Barbante mantengono a debita distanza Forlì (29-35). Giachetti non ci sta e porta i suoi sul 34 a 35 a fine primo tempo, dopo una tripla sulla sirena.

Nel secondo tempo entrambe le squadre sembrano equivalersi, decisive le triple di Jackson. Il tap-in vincente di Raspino regala il 41-43 per la Stella Azzurra. Il terzo quarto termina sul punteggio di 53 a 53 per Forlì. Nell'ultimo quarto i capitolini cercano di limitare l'attacco dei padroni di casa, finalizzando dall'altra parte del campo. Decisivo in questi ultimi minuti Visintin che porta i suoi sul +3 (57-60). Hayes riporta i conti in parità (60-60), Marcius riporta la Stella con il muso fuori (60-62). La tripla di Jackson sancisce il 60-65, Nikolic il 62-68. Dopo il 3/3 dai tiri liberi di Hayes, risponde con una bomba Jackson 65-71. Accorcia le distanze Carroll: 68-71. il 2 su 2 ai liberi di Marcius regala il +5 (68-73). A 21.2 secondi alla fine della partita viene fischiato fallo ai danni di Carroll, che va in lunetta con 3 tiri liberi a disposizione. 71-73 dopo il 3/3 ai liberi. Finale da cardiopalma: gli ospiti sbagliano la rimessa, Hayes ha la palla del possibile pareggio, ma sbaglia dopo un contatto sul pitturato che gli arbitri non hanno giudicato falloso. Capovolgimento di fronte e Roma che l'ha chiude: va in lunetta a Barbate a 4.9 secondi alla fine della partita. Entrano entrambi: 71-75. Termina 72-75 per la Stella Azzurra all'Unieuro Arena.