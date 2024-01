Unieuro Forlì-Tezenis Verona, Martino: "Negli scontri diretti hanno dimostrato grande forza"

Big match per l'Unieuro Forlì, che nella 19° giornata di regular season del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 attende la Tezenis Verona di coach Ramagli. La formazione scaligera è quinta a quattro punti di distanza dai romagnoli.

La voglia di rivalsa è tanta in casa biancorossa dopo la sconfitta di sabato scorso a Cividale e soprattutto dopo aver lasciato agli scaligeri il referto rosa nei due precedenti stagionali tra Supercoppa e girone d'andata.

Prima della partita la società premierà John Fox, bandiera della pallacanestro forlivese. Introduce il match coach Antimo Martino

La conferenza stampa di Coach Martino

Coach Antimo Martino: "Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che ha un roster come da aspettative iniziali importante e che sarà sicuramente protagonista nel finale di stagione. Verona sta dimostrando soprattutto negli scontri diretti grande forza. Li ha vinti praticamente tutti nel girone di andata, mentre in quello di ritorno ha perso a Udine, però ha avuto la forza di giocare una partita spesso conducendo a Trieste, per poi perdere di 3, ma soprattutto ha vinto al PalaDozza, dimostrando grande potenzialità".

E ancora: "Siamo due squadre che si conoscono bene avendo giocato contro già due volte in questa stagione e, dobbiamo essere onesti, anche se in entrambi i casi abbiamo spesso avuto la forza di rientrare in partita, abbiamo spesso inseguito. Dobbiamo quindi fare tesoro di queste due esperienze e cercare di fare meglio, cercando di limitare i loro punti di forza, che sono il gioco in campo aperto e un grande atletismo che dovremo cercare di limitare con un atteggiamento migliore, grande applicazione e desiderio di colmare il gap contro quella che probabilmente è la squadra con più atletismo del nostro girone."

La partita e i biglietti

Palla a due all'Unieuro Arena sabato 13 gennaio alle 20.30. Arbitrano Caforio, Cappello e Praticò. Nei due precedenti stagionali, la Scaligera Verona si è imposta su Forlì ai quarti di finale della Supercoppa per 85-84 e nel match di campionato del girone di andata con il risultato di 96-82.

John Fox Day

Draftato dai Chicago Bulls nel 1987, John Fox firma a Forlì nel 1988 e diventa una bandiera del basket forlivese. L’anno successivo infatti Fox è protagonista della storica promozione dei biancorossi in Serie A1, con l’indimenticabile notte di Fabriano. John rimarrà a Forlì anche la stagione successiva, nella massima serie, per poi fare ritorno nel capoluogo romagnolo nella stagione 1997/98.

Nelle 4 stagioni complessivamente disputate in maglia biancorossa, John Fox ha totalizzato 118 presenze e realizzato 2.363 punti entrando nel cuore di tutti gli appassionati di basket forlivesi. Fox verrà premiato a centro campo dalla società prima della palla a due.

Per l'occasione, presso il corner merchandising posto all'ingresso parterre e presso il punto vendita al piano superiore, sarà messa in vendita a 25€ la maglietta celebrativa PF 14 FOX.

