Unieuro fuori dai giochi in Supercoppa, contro Ferrara per risolvere i problemi: "E' un test di spessore"

Fuori dai giochi qualificazione, la Pallacanestro Forlì 2.015 sfrutterà il terzo impegno di Supercoppa contro il Kleb Basket Ferrara per migliorare gli automatismi e colmare le lacune evidenziate in occasione delle sfide contro l'OraSì Ravenna e la Benedetto XIV Cento. Conferma coach Sandro Dell'Agnello: "È un test di spessore e mi auguro di ripetere la partita offensiva di mercoledì che credo sia stata molto buona. Difensivamente abbiamo analizzato gli errori fatti e ci lavoreremo giorno dopo giorno per migliorare e crescere di squadra".

Quanto all'avversario, dice Dell'Agnello, "penso che Ferrara abbia costruito un roster di livello, portandosi dietro un gruppo solido che gioca insieme da qualche anno a questa parte. In definitiva credo che saranno una delle protagoniste del campionato". Dall'infermieria buone notizie: Flan ha risolto i suoi acciacchi, ha ripreso ad allenarsi e sarà a disposizione del coach. I biglietti saranno acquistabili solo in prevendita al prezzo di 10 euro (più diritto di prevendita) all'Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), presso La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), alla tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli), Ci sarà anchè la possibilità anche di acquistare i biglietti online collegandosi al seguente link e selezionando la partita desiderata: https://pallacanestroforli.vivaticket.it/. Il giorno della gara la biglietteria del Palafiera sarà chiusa.