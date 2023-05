L'Unieuro in viaggio verso Chiusi per Gara 2, coach Martino: "Dobbiamo ritrovare la concentrazione. Servirà una partita solida"

Domenica scorso il popolo della Pallacanestro Forlì 2.015 festeggiava la vittoria contro Chiusi nella prima sfida dei quarti di playoff. Poi è arrivata l'alluvione a sconvolgere tutto. "Manifesto la mia vicinanza a tutta la città di Forlì, alla Romagna e a tutte quelle che persone che hanno perso familiari e case. Il mio primo pensiero va a loro - sono le parole di coach Antimo Martino alla vigilia di Gara 2, che si giocherà al Pala Pania -. E' difficile essere indifferenti e far finta di niente a situazioni di questo tipo". All'allenatore di Isernia sono arrivati messaggi di solidarietà dal mondo della pallacanestro: "E' un qualcosa che ha colpito in tanti e ho ricevuto messaggi da tutta Europa. Il paradosso è che chi è vicinissimo non ha recepito quello che è successo".

La squadra si è subito attivata per una donazione: "Quando ne abbiamo parlato con capitan Daniele Cinciarini, ho percepito subito totale disponibilità e felicità nel fare un piccolo gesto che è doveroso. Mi auguro che anche nei prossimi giorni la squadra e lo staff possano essere coinvolti per qualsiasi attività ed evento di promozione per raccogliere fondi per la ricostruzione. Se la nostra visibilità può aiutare una raccolta fondi, siamo pronti a supportarla con il cuore. Noi ci saremo, lo dobbiamo alla città, ma ci viene da dentro e lo facciamo con piacere".

L'aspetto sportivo

Con quale spirito scenderanno in campo i biancorossi: "Sono stati sette giorni surreali, ma la bravura deve essere quella di ritrovare concentrazione, di rientrare mentalmente nella serie e sono sicuro che questa squadra ha le qualità umane per farlo e lo ha già dimostrato altre volte. Dal punto di vista atletico e fisico nell'immediato non saremo prontissimi, ma sono sicuro che colmeremo questo gap con la voglia e il desiderio".

Ovviamente la situazione d'emergenza ha impedito di svolgere allenamenti regolari: "Gli orari e dove allenarci erano soggetti a situazioni più gravi e importanti del nostro allenamento. In più non sapevamo quando avremmo potuto giocare e quindi era difficile codificare gli allenamenti. Abbiamo cercato di fare sempre qualcosa di funzionale e mai estremo, considerando la situazione che ci circondava. Ci sono stati due giorni nei quali abbiamo faticato a spostarci da casa e alcuni giocatori erano isolati, anche se non erano nelle zone particolarmente a rischio".

Il Palafiera in questi giorni è base logistica dei mezzi di soccorso impegnati nelle aree alluvionate della città. Coach Martino spiega come vive questa situazione uno sportivo: "Quando inizia la fase agonistica di un allenamento si riesce a non pensarci. Andare in trasferta ci aiuterà a tornare a pensare alle partite. Stare in albergo tutti insieme potrà aiutarci paradossalmente a ritrovare concentrazione e il focus sulla partita".

La partita

L'obiettivo, ha ribadito il coach, è cercare per 40 minuti di focalizzarsi sul match, "perchè altrimenti si fa fatica ad entrare di nuovo nella serie". Capitolo Vincent Sanford, che in Gara 1 ha accusato una lesione muscolare: "Non sarà della sfida, ma la speranza è di recuperarlo il prima possibile. Sta lavorando in modo importante per tornare a disposizione". Quanto al film della partita, "ci vorrà un sacrificio da parte di tutti, che dovranno dare qualcosa di più e questo sono convinto che accadrà. L'assenza di Sanford ci porterà ad avere rotazioni diverse e dovremo essere bravi a mascherare il più possibile questa assenza. Dall'altra parte c'è una Chiusi che ha una fisicità e rotazione importante e che ha dimostrato di avere dei certi valori. Servirà una partita solida, quella che si è vista nel terzo quarto di Gara 1 e che ci contraddistingue. Mi piacerebbe ricreare quella situazione, anche se non sarà facile".

L'iniziativa per i tifosi

La partita potrà essere vista al Cineflash di Forlimpopoli (Via Emilia), per consentire a tutti i tifosi e gli appassionati biancorossi di vedere sul grande schermo “Gara-2” e “Gara-3” dei “Quarti di Finale Playoff”. Saranno a disposizione 700 posti, l’ingresso al Cineflash sarà gratuito e completamente sostenuto dalla Pallacanestro 2.015 Forlì. In un momento complicato, la società porta avanti questa iniziativa per seguire la partita, "tutti insieme ed uniti, e per regalarci qualche ora di svago e sostenere i nostri ragazzi".