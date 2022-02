Unieuro, il derby contro Ferrara del 27 febbraio in diretta televisiva

Sarà in diretta tv il derby emiliano-romagnolo tra la Pallacanestro Forlì e il Kleb Basket Ferrara. La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato la programmazione televisiva del mese di febbraio della Serie A2 Old Wild West sulle piattaforme di Mediasport Group: tra le gare scelte rientra anche il derby in programma domenica 27 febbraio alle 17 al Palafiera. Queste le modalità per seguire la gara: MS Sport, 219 in Emilia Romagna, MS Channel, canale 814 del bouquet Sky e MS Channel, canale 54 Tivusat. È confermata la diretta su LNP PASS per gli abbonati al servizio.