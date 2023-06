Unieuro in finale playoff, coach Martino: "Squadra con valori, possiamo competere fino alla fine"

L’Unieuro batte l'Apu Old Wild West Udine al termine di una partita approcciata nel migliore dei modi, nella quale si mandano 5 uomini in doppia cifra e nella quale il gioco di squadra ed il talento dei singoli hanno fatto la differenza. Anche Gara 3 si tinge di biancorosso col punteggio di 65-83, con la squadra di coach Antimo Martino che si giocherà l'A1 contro la Vanoli Cremona. "Sono chiaramente molto e felice per questa vittoria e per l'accesso a questa finale - esordisce l'allenatore di Isernia -. Sapevamo che avevamo la possibilità di chiudere subito la serie, soprattutto perchè non volevamo minimamente rimettere in gara Udine, di cui avevamo grandissimo rispetto. I ragazzi hanno messo in campo una prestazione difensiva notevole, mentre in attacco, come spesso succede, siamo riusciti a giocare di squadra, coinvolgendo un po' tutti e a leggere i momenti individuale dei vari giocatori".

Udine si è rifatta sotto nel terzo quarto, chiuso sul -1: "Ha aumentato la propria energia e aggressività, mettendoci in difficoltà". Ma l'Unieuro ha di fatto sempre controllato il match: "Volevamo muovere la palla e la difesa di Udine, un concetto che ha parte del nostro sistema di lavoro". Poi si è acceso Vincent Sanford nell'ultimo periodo, con due triple di fila che di fatto hanno lanciato Forlì verso la vittoria: "E' un giocatore le cui qualità sono ovvie, probabilmente nel momento più difficile della squadra si è caricato la responsabilità con tre canestri ed un recupero che ci ha dato la possibilità di allontanare Udine. Probabilmente è stato il momento in cui la partita è finita, perchè poi abbiamo amministrato".

Ma ripensando al primo giorno di allenamento, Martino si immaginava questo tipo di percorso? "Quando si inizia una nuova stagione c'è sempre la speranza di far bene, ma da qui a fare questo percorso importante al primo anno con un nuovo staff, nuovo giocatori e nuovo allenatore oggettivamente non era immaginabile. Ma partita dopo partita la fiducia in questa squadra e la consapevolezza di aver valori oggettivi ci dà la convinzione che possiamo competere fino alla fine. Siamo una squadra dove tutti credono nei propri compagni e seguono le proposte dello staff. La buona sequenza di risultati ottenuti durante la stagione ci dà la serenità di gestire anche momenti di difficoltà. Più si va avanti e più le differenze e dettagli saranno decisivi".