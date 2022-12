Unieuro in totale gestione: archiviata con il sorriso la pratica Chiusi

La Pallacanestro Forlì 2.015 archivia la pratica Chiusi con il punteggio di 86-76, con ben quattro giocatori in doppia cifra. Ottimo l’impatto di Vincent Sanford, con 14 punti in 19 minuti. Sempre in gestione, coach Antimo Martino ha mandato in campo nel finale anche Flan e Ndour. Martino parte con Sanford, Pollone, Adrian, Valentini e Gazzotti. Partenza punto a punto fino all’11 pari, poi Chiusi trova il massimo vantaggio di +8, prima del recupero mercuriale che archivia il primo parziale sul 23-20. Il secondo periodo parte nel segno di Forlì, calando subito un 8-0 e concedendo appena tre punti in 4 minuti (34-26).

L’Unieuro macina gioco, il pubblico si diverte e trova il massimo vantaggio (+14), limitando il potenziale offensivo avversario, concedendo appena 14 punti sui 31 fatti (51-37), tirando con il 61,1% di precisione. Il ritorno in campo vede la squadra di coach Bassi particolarmente prolifica con Medford, accorciando a -7 prima dei quattro punti di fila di Adrian (63-52). Nel finale si segna poco e il periodo va in archivio sul punteggio di 66-56. L’inizio di ultimo periodo vede la squadra di Martino segnare 13 punti, con Penna a firmare il +20 (79-59). La partita è definitivamente in ghiacciaia: finisce 86-76.