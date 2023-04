Unieuro in trasferta a Cremona per vendicare il ko dell'andata: aperta la prevendita biglietti

Al via il girone di ritorno della seconda fase del campionato di basket di A2. Dopo i successi contro Treviglio e Cantù, l'Unieuro Forlì 2.015 sarà impegnata domenica al Pala Radi contro la Vanoli Cremona, che all'andata riuscì ad espugnare in rimonta il Palafiera. Per i tifosi biancorossi che seguiranno da vicino la compagine di coach Antimo Martino è già aperta la prevendita biglietti, acquistabili sul sito https://www.vivaticket.com/it/ticket/vanoli-cremona-unieuro-forli/205449. I tagliandi potranno essere comprati anche al Pala Radi a partire dalle 16.30.

Sono due le tipologie messe a disposizione: biglietto intero tribuna ospiti 18 euro (ridotto over 65 14 euro e 13-18 anni 12 euro, mentre l'ingresso per gli under 12 sarà gratis), mentre per gradinata il tagliando intero avrà un costo di 12 euro (ridotto over 65 10 euro, 13-18 anni 10 euro, mentre l'ingresso per gli under 12 sarà gratuito). Si segnala che, per l’acquisto online, ai prezzi indicati andranno aggiunti i diritti di prevendita, e che i biglietti gratuiti (per entrambi i settori) e quelli ridotti nella “Gradinata tifosi” sono acquistabili esclusivamente nella biglietteria del “PalaRadi” il giorno della partita.