Unieuro in trasferta contro la Tremec Cento: per tifosi biancorossi acquisto biglietti solo online

E' tempo di derby per la Pallacanestro Forlì 2.015, impegnata domenica alle 18 al Milwaukee Dinelli Arena contro la Tramec Cento. I tifosi forlivesi potranno acquistare il biglietto esclusivamente online al costo di 12,50 euro, più il diritto di prevendita. In fase di acquisto, bisognerà selezionare la zona “Settore Ospiti”, riservata alla tifoseria biancorossa. Sulla base della normativa vigente, l’ingresso al palasport è consentito esclusivamente con Green Pass rafforzato e che all’interno dell’impianto sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo Ffp2 per tutta la durata della partita. Non sarà possibile acquistare i biglietti alla Milwaukee Dinelli Arena il giorno della partita.