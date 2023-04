Unieuro in trasferta contro Treviglio: sarà diretta televisiva, le informazioni sui biglietti

Biglietti da 10 a 20 euro. La Pallacanestro 2.015, in accordo con Blu Basket Treviglio, ha comunicato le informazioni relative all’acquisto dei biglietti in vista della sfida Gruppo Mascio – Unieuro Forlì di sabato, che sarà trasmessa anche in diretta tv su Etv a partire dalle 20,45 (canale 10 del digitale terrestre). Sono disponibili due tariffe per i tifosi biancorossi: la gradinata "Settore Ospite" (non numerato) con biglietto interno a 15 euro e ridotto a 10 (dagli 11 anni compiuti ai 21 anni e over 65, gratuito: fino agli 11 anni non compiuti) e la Tribuna numerata (retro panchina ospiti) col biglietto intero a 20 euro e ridotto a 15 euro (dai 6 anni compiuti ai 21 anni e over 65, gratuito fino ai 5 anni senza posto a sedere). I biglietti sono acquistabili anche online, collegandosi a questo link: https://ticket.midaticket.it/blubasket1971/Event/3718/Date/20230408/Shift/296543/Seat. La biglietteria del PalaFacchetti aprirà a partire da un’ora prima dell’inizio della gara.