Unieuro, inizia un tour de force: a Latina la prima di Kalin Lucas, "sarà una vera e propria battaglia"

Archiviata la sconfitta contro l'OraSì Ravenna, per la Pallacanestro Forlì 2.015 inizia un autentico tour de force, con sei partite in quattro settimane: tre in casa (Ferrara, Chiusi e Eurobasket) e altrettante in trasferta (Latina, Fabriano e Stella Azzurra Roma). Saranno queste gare ad anticipare l’ultima parte di regular season, che terminerà con le due sfide contro Nardò e Ravenna, prima dell’inizio della fase ad orgoglio (prevista per domenica 17 aprile).

Il mese ricco di appuntamenti parte con la trasferta sul campo di Latina: la Benacquista di coach Franco Gramenzi, che all'andata sbanco il Palafiera, sta attraversando un momento complicato e arriva da 7 sconfitte consecutive, tuttavia maturate nei finali di partita (lo scarto non è mai stato superiore ai 6 punti e, in 4 di queste occasioni è stato di 1 o 2 punti). Da avversario, si ritroverà Josh Jackson, trasferitosi dalla Stella Azzurra nelle scorse settimane. C'è tanta attesa per la prima in biancorosso di Kalin Lucas, mentre Lorenzo Benvenuti e Davide Bruttini continuano a non essere al top della condizione fisica.

Gli avversari

Latina vanta dodici punti nelle 19 gare giocate, con il maggior numero di vittorie conquistate in casa: sono stati 4 i successi al PalaBianchini, ottenuti contro Verona, Ferrara, Nardò e Fabriano. La squadra di Gramenzi viaggia con una media di 77,8 punti, con il 47% da due e il 35% da tre. Sotto le plance, la Benacquista fa affidamento sulla solidità dell’italo-senegalese Abdel Fall: nonostante diverse partite saltate, è il miglior rimbalzista della squadra (6.7 a gara), portando un contributo di 12.9 punti ad allacciata. Altro elemento chiave della squadra è Davide Bozzetto (5.8 punti e 5.9 rimbalzi).

In cabina di regia si alternano Aristide Mouaha (8,9 punti, 3.2 rimbalzi e 1.2 assist a gara) e il veterano Marco Passera, il giocatore che distribuisce più assist ai compagni (3.3) Terry Henderson è il faro offensivo della squadra e segna 18.9 punti di media (terzo miglior marcatore del “Girone Rosso”), ai quali aggiunge 5.1 rimbalzi e 2.7 assist per partita. Un ottimo impatto in termini di cifre lo sta avendo anche Jackson che, nelle 5 gare giocate sta viaggiando a 18.8 punti di media a gara (45% da tre).

L'attesa in casa Forlì

Coach Dell'Agnello ha avuto poco tempo per preparare la difficile trasferta di Latina. Latina, evidenzia l'assistente allenatore Paolo Ruggeri, "è una squadra ostica, con tanto talento e punti nelle mani, brava a correre e con tiratori letali dall'arco, ma siamo anche contenti di scendere subito in campo dopo la partita contro Ravenna. Dobbiamo continuare a concedere pochi punti nella nostra metà campo, ed inserire finalmente Lucas nel motore per raccogliere di più anche offensivamente".

"Andiamo a Latina consapevoli di affrontare una vera e propria battaglia, contro una squadra che lotta ed è molto dinamica - confessa Benvenuti -. Da parte nostra, finalmente, possiamo dire di essere al completo, visto che sarà la prima gara di Kalin Lucas e potremo allungare le nostre rotazioni: siamo pronti a dare tutto per provare a vincere la partita e tornare a casa con i due punti".