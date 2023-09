Unieuro, la società presenta Zampini e Pascolo: "Abbiamo qualcosa in più rispetto allo scorso anno"

Uno "sta sbocciando come professionista, nonostante abbia già sulle spalle tante esperienze in A2". L'altro "porta qualità morali, insegnando come si sta in un team, ma anche tanta esperienza e classe". L'obiettivo è disputare "un campionato di vertice, come lo è stato quello dello scorso anno". Gianfranco Nicosanti presenta così i due nuovi volti della Pallacanestro Forlì 2.015, il playmaker classe 1999 Federico Zampini e l'ex nazionale "DaDa" Davide Pascolo, ala-pivot di 33 anni.

VIDEO - La presentazione dei giocatori

"DaDa" "ha già vinto dei campionati (con l'Olimpia Milano ha arricchito il suo palmarès vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe, ndr) - ricorda il general manager Renato Pasquali -. Oltre ad aver quel pizzico di esperienza in più rispetto ai lunghi che abbiamo avuto in passato, sa quindi come si vince e potrà spiegarlo a chi non ha avuto i successi che ha avuto lui in carriera". Per quanto riguarda Zampini, prosegue Pasquali, "è quel playmaker di stazza, che ci potrà consentire di aver un vantaggio quando giocheremo contro i pari ruolo di statura inferiore. Dal punto di vista difensivo può giocare contro i lunghi dentro l'area. E' nella fase in cui deve ancora completarsi poichè la sfortuna nel passato non l'ha lasciato in pace (diversi infortuni hanno condizionato il suo percorso, ndr). E noi potremo essere quella squadra di portarlo dove meriterebbe". Concludendo, "con questi due giocatori abbiamo qualcosa in più rispetto alla squadra dello scorso anno e di diverso".

E proprio Zampini si dice "motivato" per la nuova stagione e "felice di aver sposato questo nuovo progetto". Il giovane playmaker ha le idee piuttosto chiare: "Sono sicuro di poter dare alla squadra quel pizzico in più di fame e voglia. Ci siamo prefissati un obiettivo alto e siamo ambiziosi, cosa che abbiamo già dimostrato in queste prime uscite. La forza della squadra, come abbiamo dimostrato nella sfida contro Verona, è quella di non mollare mai e di rimanere sul pezzo fino alla fine". "Mi sono sentito cercato e voluto, per questo motivo sono molto contento di essere qui a Forlì - la voce di Pascolo -. Cercherò di portare, oltre alle mie qualità, ma di inserirmi al meglio nel gruppo, per portare la mia esperienza. Si percepisce entusiasmo e dobbiamo continuare ad alimentarlo".