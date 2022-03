Unieuro, la vittoria contro Chiusi: "Energia nel secondo tempo. E il palazzetto ci ha dato una bella mano"

Ferrara, Fabriano e Chiusi. L'Unieuro Forlì cala il tris di vittorie in dieci giorni e guarda già al prossimo match di mercoledì contro la Stella Azzurra. "A Roma si va per vincere", esclama coach Sandro Dell'Agnello dopo il successo contro l'Umana, arrivato a pochi secondi dalla fine con la tripla di Kalin Lucas. "Per noi ogni partita può decidere la nostra post season - afferma l'allenatore biancorosso -. Sappiamo che dobbiamo provare a vincerle tutte, magari non ci riusciremo, ma ogni sconfitta sarà un passettino indietro su quello che vorremo provare a fare in futuro".

Analizzando il match, "abbiamo giocato contro una buona squadra, sono quarti non per caso e l'hanno dimostrato. Vedendo l'andamento della partita e poi le cifre, non possiamo essere contenti dei nostri primi venti minuti, che sono stati favorevoli ai nostri avversari. Ma vedendo le cifre si equivalgono, perchè il secondo tempo è stato a nostro favore. Si è giocato punto a punto e l'abbiamo vinta. E nell'ultimo quarto il palazzetto ci ha dato una bella mano".

Dell'Agnello poi spiega l'andamento della partita: "Chiusi è tra le squadre che tira di più e meglio da tre e quello che avevamo programmato non ha funzionato. Così abbiamo cambiato qualcosa tra il primo e il secondo tempo ed è andata bene. Inoltre siamo scesi in campo con un'energia diversa. Nel primo tempo avrei dovuto bastonarli tutti, ma lo dico con affetto e stima, perchè arrivavamo mezzo secondo in ritardo, pagando dazio".

Diverse le difficoltà: "Rush ci è mancato per 20 minuti perchè si era caricato di falli, mentre Palumbo ha giocato sulle uova perchè ha avvertito il riacutizzarsi del dolore aduttore. Quindi abbiamo giocato con un uomo e mezzo in meno, considerando inoltre che in allenamento Giachetti ha sofferto di un problema alla schiena. L'obiettivo è di recuperarli per mercoledì".

Il coach vede comunque "una squadra che sta crescendo e la forma sta migliorando (citando quelle di Lucas, Bruttini e Benvenuti, ndr). Abbiamo avuto tre partite non facili contro la quarta e la quinta in classifica ed una fuori casa che si poteva sottovalutare. Ci sono gli ingredienti per guardare con fiducia al futuro. A Roma si va per vincere".