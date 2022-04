Flop Unieuro contro Mantova, Dell'Agnello: "Abbiamo toppato. Senza energia e carattere"

"Abbiamo toppato". E Mantova "ha strameritato di vincere". Coach Sandro Dell'Agnello non cerca scuse dopo la brutta prestazione contro la Staff dell'ex allenatore di Forlì Giorgio Valli. Un biancorosso che si è trasformato in grigio, con l'Unieuro che ha faticato a segnare 61 punti in una serata poco felice al tiro, con il 48% da due, il 21% da tre e il 58% dalla lunetta. "E il paradosso è che nelle ultime 10 partite di campionato la nostra squadra è quella che segna di più delle 28 di A2, con una media di 86 punti a partita", snocciola Dell'Agnello.

"Abbiamo fatto una brutta veramente brutta da vedere in attacco - prosegue -. Mi prendo le mie responsabilità". Contro Mantova è scesa in campo una Unieuro svuotata: "Sono mancate energia, determinazione e carattere". Alcuni episodi hanno permesso ai biancorossi di stare in scia agli avversari, ma questa volta non è arrivato lo sprint vincente (ad eccezione delle sconfitte contro Ravenna e Torino). "Fin dalla palla a due non abbiamo messo in campo energia e carattere - ribadisce Dell'Agnello -. Abbiamo fatto cose buone in difesa e di reazione, ma è mancato cinismo da lunetta e sotto canestro. Abbiamo palleggiato verso la metà campo e non verso il canestro, senza attaccare".

Continua Dell'Agnello: "Non eravamo in fiducia, è stata una partita grigia a partire da me stesso - prosegue il coach -. Anche segnando tiri liberi ci avrebbe dato fiducia in più, ma abbiamo fatto poco più del 50%. Abbiamo toppato". Si è fatta sentire l'assenza di Mattia Palumbo: "Dopo Torino ha avuto feedback negativi sulla situazione relativa all'infortunio, non è al 100% e abbiamo preferito tenerlo fermo". Mentre Kalin Lucas non ha finito il match per espulsione da doppio tecnico come già avvenuto nella trasferta al Pala Asti: "Ha fatto 6-7 partite con media 20, ora giocano sporco contro e lui si è innervosito - osserva Dell'Agnello -. Ha preso un tecnico per aver applaudito Spizzichini (anche lui espulso, ndr). Serve che sia più concentrato sul match e non sui fischi arbitri e contatti. Non dobbiamo cercare scuse".