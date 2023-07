Unieuro, niente bis per Nathan Adrian: da Forlì a Cremona per ritrovare l'A1

L'annuncio è arrivato in una calda domenica d'estate. Nathan Adrian, colonna della Pallacanestro Forlì 2.015, non vestirà più la casa biancorossa. L'ala forte di Morgantown (West Virginia) si è accasato a Cremona, che ha fatto sua la promozione in A1 proprio ai danni della squadra di coach Antimo Martino. Il classe 1995 voleva fortemente il ritorno nella massima serie dopo una straordinaria stagione in quel di Forlì. “Sono molto carico e motivato per questo mio ritorno in Serie A e sono molto contento di poterlo fare con la maglia della Vanoli Cremona - sono le prime parole di Adrian da ex Forlì -. Non vedo l’ora di incontrare i nuovi compagni e di iniziare la stagione". La scorsa stagione si è distinto con una media di 15.6 punti, 6.6 rimbalzi e 1.5 assist che gli sono valsi il premio di Mvp del campionato di Serie A2.