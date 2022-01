Unieuro, niente da fare contro i muscoli di Verona. Ma è una sconfitta con onore

Lotta, ci mette il cuore, ma alla fine si deve arrendere ad un avversario al momento fuori portata e decisamente più in forma. Inizia con un ko il 2022 della Pallacanestro Forlì 2.015, che si è dovuta arrendere alla corazzata della Tezenis Verona col punteggio di 65-73. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello ha tenuto testa agli ospiti per i primi 20 minuti, chiudendo avanti il primo quarto 16-14 e reggendo il ritorno degli avversari (17-18 il parziale) dopo esser stati avanti anche di 7 lunghezze.

Al ritorno in campo i gialloblu hanno messo la freccia: decisivo il 17-23 del terzo quarto, mentre nell'ultimo Forlì ha cercato di rifarsi sotto, ma non quanto basta per impedire a Verona il quarto successo di fila. Una sconfitta fa sempre male, ma i biancorossi hanno messo grinta e intensità sul parquet dopo le varie vicissitudini attraversate ad inizio gennaio tra covid, isolamenti, quarantene e allenamenti non al top. Il tutto in attesa dell'americano che prenderà in eredità i 19 punt a partita di Kenny Hayes.