Unieuro, nulla è ancora perduto contro Cantù. E Gara 3 sarà anche in diretta tv

Nulla è ancora perduto. La Pallacanestro Forlì 2.015 giovedì ospiterà al Palafiera l’Acqua San Bernardo Cantù per Gara 3 dei quarti di finale playoff. Il match comincerà alle ore 20.45 e la gara sarà trasmessa in diretta sui canali della piattaforma MediaSport: canale 402 del digitale terrestre (MS Sport), canale 814 di Sky (MS Channel), canale 54 di Tivusat (Ms Channel). È confermata, come per tutte le gare della stagione, la diretta su Lnp Pass.

Continua anche la prevendita dei biglietti. Gli abbonati alla stagione 2021/2022 avranno la prelazione sul posto del loro abbonamento, a cui sarà comunque data la possibilità di scegliere un posto-settore differente da quello occupato durante la stagione, scegliendo tra quelli rimasti liberi al momento del loro acquisto (in questo caso si tratterebbe di “libera vendita” e non di “prelazione”, che è riferita esclusivamente al mantenere il posto dell’abbonamento). Le partite di playoff non sono incluse nell’abbonamento. Contestualmente alla prelazione che avranno gli abbonati per mantenere il proprio posto, è aperta la libera vendita per i biglietti dei posti non occupati dagli abbonati.

I tagliandi potranno essere acquistati alla Tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98), Tabaccheria Cicognani Claudio (Via Firenze, 176), Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Inoltre è confermata la possibilità di acquisto online (https://pallacanestroforli.vivaticket.it/) e nei punti vendita abilitati VivaTicket. Per la prelazione sul proprio posto nei punti vendita autorizzati, gli abbonati dovranno esibire l’abbonamento della stagione 2021/2022. In caso di acquisto online, verrà richiesto il codice dell’abbonamento che dovrà essere inserito durante la procedura. Nel caso in cui gli abbonati volessero cambiare il proprio posto/settore, dovranno scegliere l’opzione “acquista” e non l’opzione “prelazione”.

Gli uffici della società in viale Filippo Corridoni 10, non effettuano la vendita dei biglietti per “Gara-3”. Questi i costi dei biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita: 60 euro parterre gold, 30 euro parterre low cost, 25 euro centrale numerato (anello verde), 20 euro ucrva numerata (anello verde) e 13 euro terzo anello (anello giallo). Non sono previste le riduzioni “Family” ed “Universitari”, mentre sono confermate le tariffe agevolate per “Under 16” (50% di sconto per chi non ha ancora compiuto 16 anni) e “Over 65” (10% di sconto per chi ha già compiuto i 65 anni di età). Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it