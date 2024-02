Per l'Unieuro lunga trasferta ad Agrigento, coach Martino: "Valentini non ci sarà"

Trasferta in aereo per la Pallacanestro Forlì 2.015, impegnata domenica 18 febbraio sul parquet di una Moncada Energy Fortitudo Agrigento squadra invischiata nella lotta salvezza. "E' la prima trasferta di questa fase a orologio - ricorda coach Antimo Martino -, da affrontare sicuramente con grande mentalità e grande concentrazione, perché sicuramente l'approccio alla gara sarà determinante, in trasferta, contro una squadra che ha buone individualità e che a livello di collettivo farà di tutto per metterci in difficoltà; alla luce anche del valore che, in questa fase della stagione, hanno i 2 punti in palio in chiave classifica finale".

Mentalità - "Per quanto ci riguarda dovremo essere bravi ad interpretare la gara nella maniera giusta, continuando a dimostrare quello spirito di squadra che ha contraddistinto la nostra stagione sinora”, avverte il coach.

Valentini - "Fabio come avevo detto nel post gara con Rieti non sarà della partita - annuncia Martino -. Sta continuando il suo percorso di recupero ma è presto per rivederlo in gruppo. Valuteremo la prossima settimana considerando che di base non vogliamo correre nessun rischio né forzare i tempi. Quindi saremo senza di lui".

Agrigento - "Cerchiamo sempre di individuare punti di forza e di debolezza degli avversari, soprattutto per loro dopo il cambio dell'allenatore - continua il coach -. Ora hanno anche inserito Fabi esperto in categoria, hanno un giocatore come Ambrosin capace di accendersi e con tanti punti nelle mani. Hanno stranieri che possono svolgere il ruolo di combo e di riferimento interno e poi hanno Chiarastella un punto di riferimento, un giocatore consistente e di cui ho molta stima. E infine hanno diversi giovani che hanno dimostrato in alcune partite di poter fare prestazioni importanti. Quindi dobbiamo essere bravi a non mettere nessuno di loro in fiducia e cercare di fare una partita la più solida possibile".

L'incidenza del lungo viaggio - "Spero che non sia cosi perché partiamo sabato e arriviamo nel pomeriggio, possiamo fare una rifinitura e andare in albergo abbiamo tutto il tempo per smaltire e recuperare e arrivare pronti alla gara - prosegue -. Come sempre è una questione mentale, non dobbiamo pensare che sia un problema".

Cinciarini - "Nell'abbraccio a fine gara c'è molto, questa è una squadra che ha dato tanto - fotografa Martino -. Ci sono già stati altri episodi, ricordo uno screzio tra Allen e Zilli. Ma la nostra è una squadra che ogni tanto dà questi segnali ma per me sono segnali bellissimi perché significa che ho gente che ci tiene che arriva alla partita con la carica giusta. Importante è finire con l'abbraccio e con lo spirito che abbiamo visto. Sono contento per come si è sviluppata la partita, ci metto pure la reazione di squadre e tifosi che come sempre ci hanno supportato all'espulsione di Xavier (Johnson)".

La partita

Palla a due domenica alle ore 18.00 al PalaMoncada di Porto Empedocle. Continua il supporto della Pallacanestro Forlì 2.015 all’iniziativa “Long Train Running 2” – Musica&Pace in Viaggio", promossa dall’associazione ricreativa culturale APS Demodè.

In attesa delle nuove esibizioni, il 24 febbraio all'Unieuro Arena per la sfida contro l’Urania Milano, con MonnaElisa, Matilde Montanari, Ermete, Giada, Giulia e Matteo, alcuni dei quali di recente impegnati a Sanremo, che intoneranno l'Inno di Mameli e si esibiranno nella pausa tra primo e secondo tempo, è possibile contribuire con donazioni online.

È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto sulla vittoria entusiasmante di domenica scorsa contro Rieti.

All'interno del numero 22, anche le foto delle esibizioni dei cantanti legati al progetto “Long Train Running 2”, l'elenco dei primi 5 vincitori dell'App Contest "Indovina lo scarto" e le immancabili foto del #sestouomo, l'iniziativa della Pallacanestro Forlì, che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed un tifoso, in rappresentanza dei supporter biancorossi.

È in corso l'App contest "Indovina lo scarto", nella sezione "Contest" del menù a scomparsa. Per partecipare occorre compilare il form e indicare nel menù a tendina lo scarto esatto al termine della gara Fortitudo Agrigento-Unieuro Forlì (il segno + è sempre riferito alla squadra di casa).

I primi 5 ad indovinare lo scarto riceveranno ciascuno un biglietto per il settore Giallo, per la gara Unieuro Forlì-Urania Milano, in programma sabato 24 febbraio alle 20.30.

Moncada Energy Fortitudo Agrigento-Unieuro Forlì: come seguire il match da casa