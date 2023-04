L'Unieuro prepara il match casalingo contro Treviglio, aperte le prevendite dei biglietti

Al via le prevendite dei biglietti in vista della gara di domenica (30 aprile) che vedrà opposta l'Unieuro Forlì contro la Gruppo Mascio Treviglio. Si scende sul parquet per la quinta giornata del “Girone Giallo” della Seconda Fase (Unieuro Arena, ore 18). La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta a partire dalle ore 17 e sarà possibile acquistare sul posto i titoli di accesso. Per chi ha sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2022/2023, le gare delle “Seconda Fase” sono comprese.

I biglietti potranno essere acquistati inoltre presso i seguenti punti vendita, autorizzati dalla Società: tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98, Forlì). È confermata la possibilità di acquisto online sul sito https://pallacanestroforli.vivaticket.it/ e nei punti vendita abilitati VivaTicket. Che sono i seguenti a Forlì e provincia: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì), Punto Snai Forlì (Viale Roma 147, Forlì), Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94, Forlì), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli), Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli), Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli).

Questi i prezzi dei biglietti: parterre Gold 60 euro, parterre Rosso 45 euro, parterre low cost 35 euro, centrale numerato (verde) 28 euro, curva numerata (arancione) 22 euro, secondo anello (giallo non numerato) 13 euro. Sono previste una serie di riduzioni Under 12, 16 e Over 65.

Persone con disabilità e invalidità sopra 50% in grado di deambulare senza accompagnatore, hanno diritto allo sconto del 50%. Persone con disabilità e invalidità sopra 50% in grado di deambulare con accompagnatore hanno diritto ad una riduzione del 50% e un omaggio per l’accompagnatore. Persone con disabilità e persone con invalidità sopra 50% non in grado di deambulare hanno diritto all’omaggio (e un ulteriore omaggio per l’accompagnatore).