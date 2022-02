Unieuro, primo allenamento per Kalin Lucas a Forlì. Ma non giocherà contro Scafati

Sbarcato a Forlì, si è subito messo a disposizione di coach Sandro Dell'Agnello. Peccato che non lo si vedrà in campo nel big match contro Scafati. Primo allenamento in biancorosso per Kalin Lucas, atterrato giovedì sera all’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna. Ad accoglierlo c'erano il presidente Giancarlo Nicosanti e il general manager Renato Pasquali.

Il play-guardia ha cominciato a familiarizzare con l'allenatore e col gruppo squadra, ma non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro la capolista per effetto dell'impossibilità di tesserare il giocatore entro le 12 di giovedì. La prima palla a due con la nuova squadra è fissata al 6 marzo, quando l'Unieuro giocherà contro Latina.