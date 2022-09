Unieuro, scrimmage contro Cento: primi dieci minuti per Vincent Sanford

Scrimmage pomeridiano sabato per la Pallacanestro 2.015, che è scesa in campo alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento contro la Benedetto XIV. Il punteggio è stato giocato alla fine di ogni quarto e, in accordo tra le due squadre, non si è tenuto conto dei falli personali dei singoli giocatori. Antimo Martino ha tenuto fuori precauzionalmente Daniele Cinciarini per una botta rimediata in allenamento, e schierato Vincent Sanford per circa 10 minuti, all’esordio in biancorosso dopo due giorni di allenamenti con la squadra. Tanti minuti di campo per i giovani Ndour, Flan e Munari che hanno allungato le rotazioni biancorosse.

Tramec Cento – Unieuro Forlì (10-9, 12-13, 18-11, 8-14)