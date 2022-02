Unieuro, serataccia al tiro: "Rush? Non è una prima punta". E si teme lungo stop per Pazin

Tre su 27 dall'arco e 37% dal pitturato. Sono le cifre a spiegare il ko della Pallacanestro Forlì 2.015 sul campo della Tramec Cento. "Abbiamo fatto 16 punti nel primo tempo e così non si va da nessuna parte - esordisce coach Sandro Dell'Agnello in conferenza stampa -. Non ho memoria di un punteggio così basso nei miei 40 anni di pallacanestro. Non abbiamo mai fatto canestro, ma nonostante questo abbiamo giocato e difeso come dei matti per 40 minuti e lo dimostra il punteggio finale. Inoltre c'è da un dato che è impossibile da credere: abbiamo fatto 13 tiri più di loro".

Dopo un inizio così difficile, ha ammesso Dell'Agnello, "è subentrata un po' di frustazione e sfiducia. Ma non abbiamo mollato e questa cosa qui da un lato mi ha fatto piacere, anche perchè la partita era già largamente compromessa". La poca precisione al tiro ha rovinato la domenica della Pallacanestro Forlì: "E' stata una giornata un po' così, abbiamo sbagliato tiri da sotto e non è entrato nessuno dei tiri aperti da fuori. Nessuno si è tirato indietro, ma non basta se non si fa canestro". Ancora indietro Erik Rush: "La condizione è cresciuta, ma è innegabile che non segna mai. Non possiamo chiedergli di fare la prima punta, ma non è ancora il giocatore che conosciamo".

Quarantacinque punti parlano da soli ed urge un giocatore che possa sostituire adeguamente Kenny Hayes: "L'esigenza c'è, ma la nostra povertà in attacco non è dovuta ad una cattiva volontà e penso che in una giornata così avremmo fatto fatica comunque. Purtroppo si è infortunato Djordje Pazin, il ginocchio ha fatto un movimento strano e rischiamo di vanificare lo sforzo fatto dalla società per portare un under che ci avrebbe dato una grossa mano. La coperta potrebbe diventare ancora più corta". Il nuovo innesto potrebbe arrivare per la sfida contro San Severo? "Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni", chiude il coach.