Unieuro 2.015 verso la normalità, tamponi negativi. Si apre la prevendita per la sfida contro Verona

La Pallacanestro Forlì 2.015 alla ricerca della normalità dopo l'addio di Kenny Hayes ed i vari casi di covid-19 che hanno colpito la squadra. E proprio su quest'ultimo fronte che arrivano buone notizie. Coach Sandro Dell'Agnello ritrova la squadra al completo: al termine della quarantena sono risultati negativi Nicola Natali e Lorenzo Benvenuti, con il primo tornato ad allenarsi in gruppo, mentre il secondo ancora alla ricerca della migliore condizioni fisica dopo l'infortunio subìto lo scorso dicembre.

Con l'isolamento concluso, la Pallacanestro Forlì è tornata ad allenarsi a ranghi compatti in vista del match contro Verona. E' così aperta la prevendita per la gara casalinga di domenica, con palla due alle 18. I biglietti potranno essere acquistati alle tabaccherie Framar (Viale Antonio Gramsci, 98) e Cicognani Claudio (Via Firenze, 176).

È confermata la possibiltià di acquisto online a questo link https://pallacanestroforli.vivaticket.it/, e nei punti vendita abilitati VivaTicket: Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). La biglietteria dell’Unieuro Arena rimarrà chiusa il giorno della partita.

Questi i prezzi, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita: Parterre Gold 60 euro, Parterre Low Cost 30 euro, centrale numerato 25 euro, curva numerata 20 euro, terzo anello 13 euro. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it.