Unieuro, test contro Faenza: 99 punti, in sei in doppia cifra

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

Test infrasettimanale per la Pallacanestro Forlì 2.015. La compagine di coach Sandro Dell’Agnello ha affrontato i Raggisolaris Faenza di coach Alberto Serra, impegnati nel campionato di serie B. I biancorossi si sono imposti per 99 a 71. Privi di Hayes e Natali, tenuti precauzionalmente a riposo, i mercuriali hanno vinto tutti i parziali disputati, con il punteggio che è stato azzerato alla fine di ogni quarto (29-27; 21-13; 29-21; 20-10).



In doppia Cifra capitan Giachetti 18, Benvenuti 16, Carrol 15, Palumbo 14, Pullazi 13 e Bolpin 12. A marcare il tabellone anche Bandini 3, Babacar 3 e Bruttini 5. La squadra tornerà in palestra giovedì, con una doppia seduta di allenamento, in vista della gara contro Ferrara di domenica (Mf Palace, ore 17:00).