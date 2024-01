Unieuro-Tezenis Verona, debutta il gioco "Indovina lo scarto": in palio 5 biglietti per la sfida contro Chiusi

Al via, al suo esordio, l'App contest della Pallacanestro Forlì 2.015 "Indovina lo scarto". E' necessario scaricare la App entro le 8 di venerdì 12 gennaio. Quindi aprire la sezione "Contest" dal menù a scomparsa e fare pronostico, scegliendo lo scarto tra +40 e -40 in vista di Unieuro Forlì - Tezenis Verona. I cinque più veloci ad indovinare, vinceranno un biglietto per il settore giallo per Unieuro Forlì - Umana San Giobbe Chiusi del 21 gennaio alle 18. Il gioco sarà attivo dalle 8 del 12 gennaio alle 20 del 13, mezz'ora prima della partita. Si può partecipare solamente una volta a partita.